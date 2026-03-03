Подмосковные фехтовальщицы выиграли бронзу на первенстве Европы

В Тбилиси с 22 по 28 февраля прошло первенство Европы по фехтованию среди юниоров. Подмосковные рапиристки в составе сборной России выиграли бронзовые медали.

Регион в дисциплине «рапира» представили Ирина Зорина, Стефания Часовникова и Милана Левчук из Краснознаменска.

Сборная России выиграла в этой категории бронзу. Первое место заняли участницы из Венгрии, а второе — спортсменки из Израиля.

В общей сложности на первенстве Европы среди юниоров российские фехтовальщики завоевали три золотых, одну серебряную и четыре бронзовых медали.

Национальная сборная выиграла больше всего золотых наград, а также получила самое большое количество медалей.