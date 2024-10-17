Подмосковные фехтовальщицы выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсменки выиграли золотую и две бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию среди юниоров. Турнир, на который приехали 97 участниц из разных регионов России, прошел 15 октября в Химках.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победительницей в личном первенстве в дисциплине «Рапира» стала Айла Мамедова. Она одолела соперницу из Курской области со счетом 15:10.

Стефания Часовникова Ирина Зорина завоевали бронзу в этой же категории.

Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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