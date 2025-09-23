Подмосковные фехтовальщицы выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсменки выиграли три медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию. Они завоевали золото, серебро и бронзу.

Как рассказали в региональном Минспорте, Подмосковье представили воспитанницы училища олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске.

Стефания Часовникова завоевала золото, серебро досталось Софии Дзобаевой, а бронза — Ирине Зориной.

Победителей и призеров награждала двукратная чемпионка мира России Елена Жемаева и старший тренер мужской молодежной сборной России по рапире, двукратный чемпион мира Юрий Лыков.

Соревнования проходили в Новогорске 21 сентября. В них участвовали 118 спортсменок.