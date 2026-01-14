Подмосковные фехтовальщики выиграли еще 2 медали на первенстве России

Подмосковные спортсмены выиграли еще две медали на первенстве России по фехтованию. Они завоевали одно золото и одно серебро.

Как сообщили в областном Минспорта, Лилана Черчесова и Анастасия Забелина встретились в финале первенства. Поединок завершился со счетом 15:11 в пользу Лиланы Черчесовой. Обе спортсменки представляли областной Центр олимпийских видов спорта и училище олимпийского резерва № 2 в Звенигороде. Третье место разделили их соперницы из Москвы и Татарстана.

Ранее подмосковные шпажисты выиграли еще пять медалей. Они получили золото, два серебра и две бронзы. Всего в копилке региона уже семь наград.

Первенство продлится до 17 января в Орле в рамках федерального проекта «Спорт России». В личных состязаниях поучаствуют более 330 человек.