Подмосковные фехтовальщики выиграли 8 медалей на первенстве России

Подмосковные спортсмены выиграли восемь медалей на первенстве России по фехтованию. Это золота, два серебра и четыре бронзы.

В последний день первенства подмосковные спортсмены взяли одну золотую медаль в командных состязаниях рапиристок. Ирина Зорина, Милана Левчук, Айла Мамедова и Стефания Часовникова выиграли у соперниц из Курской области.

Ранее второе и третье места в личном первенстве заняли Айла Мамедова и Милана Левчук. Еще пять медалей в копилку сборной принесли юниоры и юниорки, выступавшие в соревнованиях на шпагах.

Первенство прошло сс 11 по 20 января в Орле. В нем участвовали более 700 человек из 35 регионов.