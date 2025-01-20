Подмосковные фехтовальщики выиграли 8 медалей на первенстве России

Подмосковные спортсмены выиграли восемь медалей на первенстве России по фехтованию. Это золота, два серебра и четыре бронзы.
В последний день первенства подмосковные спортсмены взяли одну золотую медаль в командных состязаниях рапиристок. Ирина Зорина, Милана Левчук, Айла Мамедова и Стефания Часовникова выиграли у соперниц из Курской области.
Ранее второе и третье места в личном первенстве заняли Айла Мамедова и Милана Левчук. Еще пять медалей в копилку сборной принесли юниоры и юниорки, выступавшие в соревнованиях на шпагах.
Первенство прошло сс 11 по 20 января в Орле. В нем участвовали более 700 человек из 35 регионов.
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