Подмосковные фехтовальщики выиграли 7 медалей на чемпионате Союзного государства
В Минске с 27 мая по 3 июня прошел открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию. Подмосковные спортсмены выиграли на соревнованиях семь медалей.
В Министерстве физической культуры и спорта региона уточнили, что золото в составе команды «Россия-3» завоевал шпажист Георгий Бруев.
Серебряные медали достались шпажистке Татьяне Гудковой и саблистке Яне Егорян. Кроме того, в командных соревнованиях рапиристок коллектив «Московская область» занял второе место.
Бронзовые награды в личном зачете получили саблистка Алина Ключникова и рапиристки Айла Мамедова и Анна Соловьева.
В соревнованиях приняли участие 15 женских и 19 мужских команд.
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