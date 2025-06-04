Подмосковные фехтовальщики выиграли 7 медалей на чемпионате Союзного государства

В Минске с 27 мая по 3 июня прошел открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию. Подмосковные спортсмены выиграли на соревнованиях семь медалей.

В Министерстве физической культуры и спорта региона уточнили, что золото в составе команды «Россия-3» завоевал шпажист Георгий Бруев.

Серебряные медали достались шпажистке Татьяне Гудковой и саблистке Яне Егорян. Кроме того, в командных соревнованиях рапиристок коллектив «Московская область» занял второе место.

Бронзовые награды в личном зачете получили саблистка Алина Ключникова и рапиристки Айла Мамедова и Анна Соловьева.

В соревнованиях приняли участие 15 женских и 19 мужских команд.