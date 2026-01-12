Подмосковные фехтовальщики выиграли 5 медалей на первенстве России

Подмосковные спортсмены показали блестящий результат на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года в Орле. Участники соревнований домой два золота, два серебра и одну бронзу.

Золотые медали завоевали Ирина Зорина, Стефания Часовникова, София Дзобаева и Мариам Курасбедиани, которые представили Центр фехтования Ильгара Мамедова и училище олимпийского резерва Подмосковья. В финале они одолели команду из Курской области.

Эстафету успеха подхватили в личном первенстве. Стефания Часовникова взошла на высшую ступень пьедестала. Серебро в этой же дисциплине получила жительница Подмосковья Ирина Зорина.

Шпажисты Таймураз Таутиев и Богдан Новак из звенигородского училища олимпийского резерва № 2 пополнили копилку региона серебряной и бронзовой медалями в личных соревнованиях. Чемпионом в этой дисциплине стал спортсмен из Новосибирска.

Состязания проходят с 7 по 17 января в рамках федеральной программы «Спорт России».