Подмосковные фехтовальщики выиграли 2 бронзы на Спартакиаде народов России

Женская и мужская сборные Московской области стали бронзовыми призерами командных соревнований по фехтованию на шпагах. Награды разыграли на II летней Спартакиаде народов России, которая проходит в Уфе с 9 по 19 августа.

В женском турнире третье место заняла команда Московской области — 2. В ее состав вошли Анастасия Балягина, Ирина Селина, Татьяна Таланова и Анастасия Солдатова. Победу одержала сборная Москвы-1, серебро досталось команде Москвы-2.

Среди мужчин бронзу получила сборная Московской области — 1, за которую выступили Георгий Бруев, Михаил Казмин, Владимир Толасов и Дмитрий Швелидзе. В поединке за третье место она встретилась с другой командой Подмосковья. Золото турнира выиграла Москва-2, второе место заняла Новосибирская область — 1.

Ранее подмосковные спортсменки выиграли на этих соревнованиях две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.

Турнир проводят в рамках государственной программы «Спорт России».