Подмосковные энергетики заменят 30 км проводов линии «Лаговская — Елисеево»
Подмосковные энергетики приступили к ремонту на воздушной линии «Лаговская — Елисеево». Специалисты заменят более 30 километров сталеалюминиевых проводов на новейшие высокопрочные.
Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, провод марки АНПВ обладает улучшенными характеристиками по механической прочности и вибрационной устойчивости.
Также на воздушной линии энергетики заменят более 240 изоляторов, 416 гасителей вибрации, установят 156 птицезащитных устройств антиприсадочного типа.
Работы полностью завершат в течение трех месяцев, и жители Чехова, Домодедова и Раменского получат более качественное и надежное электроснабжение своих домов.
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