Подмосковные энергетики заменят 30 км проводов линии «Лаговская — Елисеево»

Фото: Россети Московский регион

Подмосковные энергетики приступили к ремонту на воздушной линии «Лаговская — Елисеево». Специалисты заменят более 30 километров сталеалюминиевых проводов на новейшие высокопрочные.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, провод марки АНПВ обладает улучшенными характеристиками по механической прочности и вибрационной устойчивости.

Также на воздушной линии энергетики заменят более 240 изоляторов, 416 гасителей вибрации, установят 156 птицезащитных устройств антиприсадочного типа.

Работы полностью завершат в течение трех месяцев, и жители Чехова, Домодедова и Раменского получат более качественное и надежное электроснабжение своих домов.

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