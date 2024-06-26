Подмосковные энергетики заменили 350 опор ЛЭП с начала года. Работы ведутся по программе повышения надежности электроснабжения потребителей.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, больше всего новых опор ЛЭП установили в Егорьевске и Павловском Посаде, а всего в регионе планируется заменить 658 опор.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

В ведомстве пояснили, что замена опор необходима для дальнейшей безопасной эксплуатации воздушных линий электропередачи и повышения качества передачи электроэнергии потребителям.

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