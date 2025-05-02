Подмосковные энергетики усилили команду для устранения последствий циклона

Энергетики компании «Россети Московский регион» продолжают восстанавливать электричество после сильного снегопада и порывистого ветра, который местами достигал 15 метров в секунду. В большинстве округов Подмосковья удалось избежать серьезных перебоев и сохранить стабильную работу сетей.

Основные усилия сейчас сосредоточены на севере и северо-западе региона — в Солнечногорске, Дмитрове, Клину, Истре, Талдоме, Рузе и Сергиевом Посаде. Там стихия нанесла наибольший урон. Сотрудники убирают упавшие деревья с линий электропередачи, чинят поврежденные провода и опоры, подключают дома и социальные объекты.

К работе подключили дополнительные силы. Сейчас на месте задествовали 155 бригад — это 480 специалистов и 191 единица техники.