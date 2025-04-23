Подмосковные энергетики разработали инновационную лестницу для работы с током

Специалисты «Мособлэнерго» из Сергиева Посада разработали инновационную лестницу для работы с электрическими сетями. Новинка сочетает легкость алюминия и безопасность пластика, решая давнюю проблему энергетиков.

Металлические лестницы проводили ток, а пластиковые были слишком тяжелыми — некоторые весили больше 40 килограммов.

Электромонтер оперативно-выездной бригады Сергиево-Посадского производственного отделения Максим Коробков предложил создать гибридную конструкцию: верхняя часть из изоляционного пластика защищает от тока, а алюминиевые секции снизу уменьшают вес до 28 килограммов.

Новая лестница длиной до пяти метров оснащена антискользящим покрытием, ее высоту можно отрегулировать. Она уже прошла испытания, получила сертификат и доказала свою эффективность в реальных условиях.

Это решение особенно эффективно для работ в труднодоступных местах, где невозможно использовать автовышки.

Разработка может стать новым отраслевым стандартом для безопасного проведения работ под напряжением.