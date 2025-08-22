Подмосковные энергетики провели учения по ликвидации последствий непогоды

В Подмосковье продолжают работать над тем, чтобы электричество у жителей не пропадало даже в сложных ситуациях. Для этого проводят специальные учения, где отрабатывают действия разных служб во время непогоды.

Очередные такие учения прошли в Дмитровском округе. Их проводил министр энергетики Московской области. Участвовали сотрудники МЧС, представители министерств и ведомств региона, энергетические компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго», а также представители администрации.

«Сегодня мы провели масштабные учения, чтобы на практике отработать слаженность действий всех служб при ликвидации массовых отключений электроснабжения. Задача — быть готовыми к любым, даже самым сложным сценариям, будь то природные катаклизмы или иные форс-мажорные обстоятельства. По легенде учений в результате непогоды без света условно остались более 35 тысяч жителей в пяти округах Подмосковья. Самая сложная ситуация была смоделирована в Дмитрове, где мы и развернули областной оперативный штаб», — прокомментировал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Чтобы решить проблему, создали оперативный штаб. Специалисты быстро проанализировали ситуацию и составили план действий. В пострадавшие населенные пункты доставили и подключили 20 резервных источников энергии. На месте работали около 100 аварийных бригад.

«Основной акцент тренировки был сделан на отработке взаимодействия, как внутри компании „Россети Московский регион“, так и со смежными субъектами электроэнергетики: АО „Мособлгаз“, АО „Мособлэнерго“ и ГУ МЧС России по Московской области», — добавил первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.

Во время практической части энергетики показали, как действуют вместе с другими службами. Например, специалисты Дмитровского района подключили резервный источник питания через кабельную линию и мобильную установку. Благодаря этому социальный объект снова получил электричество в кратчайшие сроки.