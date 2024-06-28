Подмосковные энергетики присоединили к электросетям строящиеся дома в 2 округах

Подмосковные энергетики построили новую двухтрансформаторную подстанцию и реконструировали старую в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах. Работы провели в рамках технологического присоединения двух строящихся многоквартирных домов для переселенцев из ветхого жилья.
«Энергетики проложили около 1,7 километров кабельных и 400 метров воздушных линий до основных источников питания жилых домов», — рассказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.
Он добавил, что работы в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах проводятся в рамках федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья».