Подмосковные энергетики присоединили к электросетям строящиеся дома в 2 округах

Фото: Россети Московский регион

Подмосковные энергетики построили новую двухтрансформаторную подстанцию и реконструировали старую в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах. Работы провели в рамках технологического присоединения двух строящихся многоквартирных домов для переселенцев из ветхого жилья.

«Энергетики проложили около 1,7 километров кабельных и 400 метров воздушных линий до основных источников питания жилых домов», — рассказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

Он добавил, что работы в Дмитровском и Сергиево-Посадском городских округах проводятся в рамках федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья».

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