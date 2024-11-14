Подмосковные энергетики отремонтировали ЛЭП в поселке Широкино в ДНР

Специалисты компании «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт 2,5 километров ЛЭП в поселке Широкино Новоазовского района Донецкой народной республики. Работы, которые планировали закончить до конца 2025 года, удалось полностью выполнить уже в этом.

По словам Министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, Подмосковье оказывает поддержку новым территориям России. Специалисты обеспечивают жителей Тельмановского и Новоазовского районов ДНР надежным электроснабжением.

«Специалисты из Подмосковья заменяют линии электропередачи, строят трансформаторные подстанции. Всего с июня 2022 года мы выполнили работы по капитальному ремонту 17 электросетевых объектов, восстановили 97,5 километров ЛЭП, установили девять новых трансформаторных подстанций», — пояснил Воропанов.

Сейчас идет реконструкция двух трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроснабжением очистные сооружения Новоазовска в ДНР, а также часть жилых кварталов и социальных объектов. Все работы планируются завершить до конца этого года.