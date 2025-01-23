Подмосковные энергетики направили на переработку 362 трансформатора в 2024 году

Представители «Мособлэнерго» направили на переработку 362 трансформатора, не пригодных для эксплуатации, в 2024 году. При подготовке оборудования для предотвращения негативного влияния на окружающую среду из него удалили почти 140 тонн отходов минеральных трансформаторных масел. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона.
С начала 2024 года «Мособлэнерго» направило на переработку 7,44 тонны электролома. Безопасное обращение с отходами — приоритет компании. Именно поэтому «Мособлэнерго» передает их специализированным компаниям для изготовления других товаров, а также возвращает в производственный цикл после соответствующей подготовки.
Отмечается, что на территории производственных баз компании обустроили площадки для раздельного накопления отходов с маркировкой контейнеров.
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