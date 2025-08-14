Подмосковные энергетики направили 10 партий гуманитарной помощи в зону СВО с января

С начала года специалисты «Мособлэнерго» направили в зону СВО более 10 партий гуманитарной помощи. Это средства пожаротушения, бензопилы, лопаты и другие инстументы.

Как рассказали в региональном Минэнергетики, гуманитарную помощь собирали в филиалах компании в рамках благотворительных акций. Так, с начала года они собрали 25 кубометров досок, 100 устройств порошкового пожаротушения, а также бензопилы, лопаты, грабли, ремни, перчатки, средства личной гигиены, фонари, одежду и многое другое. Кроме того, совместно с фондом «Запусти бумеранг» компания переждала на фронт автомобиль УАЗ.

Как рассказал глава министерства Сергей Воропанов, энергетики регулярно организовывают благотворительные акции и направляют помощь бойцам и жителям пострадавших регионов.

«Помимо помощи бойцам на СВО, сотрудники „Мособлэнерго“ также регулярно на добровольной основе участвуют в благотворительных мероприятиях по оказанию помощи семьям участников военной операции через образовательные учреждения и общественные организации. Осуществляют пожертвования и перечисления средств в благотворительные фонды, работающие в поддержку российских военнослужащих, а также мирных жителей на территориях ЛНР и ДНР», — сказал он.