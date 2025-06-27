Подмосковные энергетики напомнили о запрете рыбалки возле ЛЭП

Летний сезон традиционно привлекает любителей рыбалки к водоемам, однако многие из них, увлекаясь процессом, забывают о правилах безопасности. В Подмосковье участились случаи, когда рыбаки, игнорируя запрещающие знаки, устраиваются с удочками возле линий электропередачи, рискуя собственной жизнью.

Так, под Ногинском мужчина 1979 года рождения решил порыбачить в пожарном пруду, несмотря на запрещающие таблички. Во время заброса углепластикового спиннинга удочка приблизилась к проводу линии электропередачи, что привело к мощному удару током. В результате рыбак получил ожоги 30% тела.

Аналогичный инцидент произошел в Раменском на реке Гнилуша. Очевидцы рассказали, что мужчина ловил рыбу прямо под высоковольтной линией. В момент заброса лески его ударило током, одежда загорелась, и пострадавшего срочно госпитализировали.

Министерство энергетики Московской области напоминает: рыбалка вблизи линий электропередачи категорически запрещена и смертельно опасна. Современные удочки из углепластика отлично проводят электричество, а случайное касание проводов или даже приближение к ним может привести к тяжелым ожогам и поражению внутренних органов.

Для предотвращения подобных случаев компания «Россети Московский регион» в преддверии летнего сезона разместила в области свыше 1,6 тысячи предупреждающих плакатов.

Энергетики призывают рыбаков внимательно изучать инструкции к снастям и не игнорировать установленные возле ЛЭП знаки.

О нарушениях можно сообщить по «Светлой линии» по номеру 8-800-220-0-220.