Подмосковные энергетики начали подготовку к весеннему паводку

Представители компании «Россети Московский регион» начали подготовку электросетей к весеннему половодью 2025 года. В ее рамках проверили резервные источники электроэнергии, а также составили список объектов, которым угрожает подтопление. Компания сотрудничает с МЧС, Росгидрометом и местными властями, чтобы получать прогнозы о паводке и оценивать возможные риски.

Специалисты уже провели осмотр территорий, определили маршруты и места размещения резервных источников питания для быстрого восстановления электроснабжения важных объектов. Сейчас идут работы по расчистке электросетевых объектов от снега и наледи, чтобы снизить риск подтопления оборудования.

Для работы в паводковый период подготовили 443 бригады, свыше 3,2 тысячи единиц техники и 153 передвижных генератора мощностью 61 МВт. При необходимости к работе привлекут дополнительные силы подрядчиков.

Напомним, во время паводка специалисты будут контролировать состояние электросетей в зонах риска. В случае аварий они примут меры для быстрого восстановления электроснабжения.