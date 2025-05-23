Подмосковные экспортеры представили продукцию АПК в Монголии

В Монголии 22–23 мая проходит многоотраслевая деловая миссия. На ней представляют продукцию 40 компаний со всей России. В числе участников экспозиции есть и подмосковные производители. Об этом передали в Минсельхозпроде МО.

Отечественные экспортеры расположились под брендом Made in Russia. Он помогает продвигать российские товары на зарубежные рынки.

Представителями Подмсосковья стали три компании — производитель мясных изделий «Мираторг», ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат „Коломенский“ и оптовый поставщик рыбы и море продуктов „Фуд Тим“.

В ведомстве отметили, что на мероприятии также обсуждаются деловые вопросы, в том числе перспективы российской торговли после подписания соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Монголии.

Подробная информация о деятельности подмосковных АПК и их планах экспорта доступна в Telegram-чате Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.