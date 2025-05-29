Подмосковные экологи сдали 70 кг макулатуры в поддержку детей с инвалидностью

Сотрудники филиала «Центрлеспроект» провели экологическую акцию по сбору макулатуры и собрали 70 килограммов бумаги, которую отправили на переработку.Мероприятие направлено не только на заботу об экологии, но и на поддержку детей с инвалидностью.

Как рассказала участница акции Дарья Замятина, сдача макулатуры — это способ проявить ответственное отношение к жизни, ведь даже небольшое участие каждого может помочь сохранить природу. Все деньги, полученные от переработки, пойдут на организацию праздника для ребят. Он состоится 3 июня в Центре социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» в Ивантеевке — в нем примут участие около 150 детей.