Подмосковные дзюдоисты завоевали 6 медалей на Кубке Азии

На Кубке Азии по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, который прошел 18 и 19 июля в Гонконге, представители Московской области завоевали три золотые и три бронзовые медали.

Победительницей соревнований в весовой категории до 48 кг стала Алина Гаданова из Химок. В весовой категории до 73 кг лучшим стал Хаитбек Джураев из Фрязино. Артем Никулин из Фрязино поднялся на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 90 кг.

Бронзовыми призерами стали Егор Бохонов из Химок в весовой категории до 60 кг, Амирхан Гаданов из Химок в весовой категории до 55 кг и Даниял Идармачев из Фрязино в весе до 73 кг.

В турнире приняли участие более 120 дзюдоистов из 13 стран. Кубок Азии по дзюдо до 18 лет — это один из ключевых международных стартов для молодых спортсменов, где они могут заработать рейтинговые очки и отобраться для участия в первенствах мира и Азии.