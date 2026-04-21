Подмосковные дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве России

В первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое проходило с 15 по 20 апреля в Нальчике, спортсмены из Московской области показали отличные результаты. В копилке представителей региона оказались золото, два серебра и четыре бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победительницей первенства России стала Дарья Захарова (СШОР по единоборствам, Подольск), которая выступала в весовой категории до 52 кг. Замират Кусаева (СШОР по единоборствам, Химки) завоевала серебряную медаль в весовой категории свыше 78 кг. «В прошлом году, к сожалению, мне не удалось быть на пьедестале, но в этом я наверстала упущенное, и вот – я с медалью», – поделилась после победы Дарья Захарова.

Серебряным призером также стал Ролан Кунижев (областной Центр олимпийских видов спорта) в весовой категории до 90 кг. Бронзовыми призерами стали Александр Плеханов (ГБУ ДО МО СШОР по единоборствам, Подольск) в весовой категории до 60 кг, София Полущева (СШОР по единоборствам, Электросталь) в весовой категории до 52 кг, Дзерасса Дзагоева (СШОР по единоборствам, Химки) в весовой категории до 63 кг и Иван Цветков (СШОР по единоборствам, Подольск) в весовой категории до 66 кг.

Сборная команда Московской области заняла третье место в командном зачете.

Первенство России проходило в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие 543 спортсмена из 60 субъектов Российской Федерации.

