Подмосковные дзюдоисты выиграли 13 медалей на первенстве России

Подмосковные дзюдоисты успешно выступили на первенстве России, завоевав 13 медалей — четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителями турнира стали Артем Никулин, Хаитбек Джураев, Ника Сурманидзе и Амирхан Гаданов. Серебро завоевали Илья Бушуев, Даниял Идармачев, Артем Бохонов и Анастасия Романович. Бронзовыми призерами стали Дарья Еременко, Кристина Силина, Абубакр Джураев, Константин Резников и Курбан Ганиев.

«Долго шел к этой медали: в прошлом году проиграл и остался без пьедестала. В этом году удалось выиграть благодаря настойчивости: старался, шел вперед, выполнял наставления тренера. В финале смог взять хороший захват и зайти на бросок. Вдвойне приятно, что взял верх над одним из лидеров веса», — прокомментировал Никулин.

По итогам соревнований сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачете, обойдя представителей Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. Все спортсмены — воспитанники областной СШОР по единоборствам. Напомним, первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило с 21 по 26 октября 2025 года в Тюмени по федеральной программе «Спорт России».