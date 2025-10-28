Подмосковные дзюдоисты выиграли 13 медалей на первенстве России

Фото: Федерация дзюдо России

Подмосковные дзюдоисты успешно выступили на первенстве России, завоевав 13 медалей — четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителями турнира стали  Артем Никулин, Хаитбек Джураев,  Ника Сурманидзе и  Амирхан Гаданов. Серебро завоевали  Илья Бушуев,  Даниял Идармачев,  Артем Бохонов и  Анастасия Романович. Бронзовыми призерами стали  Дарья Еременко, Кристина Силина,  Абубакр Джураев, Константин Резников и  Курбан Ганиев.

«Долго шел к этой медали: в прошлом году проиграл и остался без пьедестала. В этом году удалось выиграть благодаря настойчивости: старался, шел вперед, выполнял наставления тренера. В финале смог взять хороший захват и зайти на бросок. Вдвойне приятно, что взял верх над одним из лидеров веса», — прокомментировал Никулин.

По итогам соревнований  сборная Московской области  заняла  первое место в общекомандном зачете, обойдя представителей  Кабардино-Балкарии  и  Краснодарского края. Все спортсмены — воспитанники  областной СШОР по единоборствам. Напомним, первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило с  21 по 26 октября 2025 года в Тюмени  по федеральной программе «Спорт России».

