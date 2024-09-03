Подмосковные дзюдоисты стали победителями и призерами первенства мира

Спортсмены из Московской области завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на мировом первенстве по дзюдо в Перу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

В весовой категории свыше 90 килограммов среди юношей победу одержал Рустем Кадзаев из Дмитровского округа. В финале он победил представителя Эстонии Марка-Адриана Масака.

Эвелина Босиек из Домодедова завоевала бронзу в весе до 57 килограммов среди девушек, победив монгольскую спортсменку Цендбазар Машбат в борьбе за третье место.

Ранее сообщалось, что Алексей Топтыгин из Щелкова выиграл золото в весовой категории до 50 килограммов, одолев бразильца Юри Переиру в финале.

Напомним, мировое первенство по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило с 27 августа по 1 сентября в Лиме, Перу.

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