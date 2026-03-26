Подмосковные дзюдоисты получили 2 медали на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Московской области заняли первое и третье места на всероссийских состязаниях по дзюдо, которые посвящены памяти заслуженного тренера России Н. Д. Попова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 66 кг среди юниоров победил Иван Цветков, который представляет областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР по единоборствам из Красногорска. В финале он одержал победу над соперником из Адыгеи. Третье место в этой категории разделили спортсмены из Ставропольского края и Москвы.

В категории до 73 кг среди юниоров Иван Золотов, также выступающий за Московскую область, завоевал бронзовую медаль. Он разделил третью ступень пьедестала с дзюдоистом из Санкт-Петербурга. Золото и серебро в этой категории получили представители Оренбургской области и Татарстана соответственно.

Всероссийские соревнования проходили с 23 по 25 марта 2026 года в Уфе (Республика Башкортостан) в рамках государственной программы «Спорт России». В турнире участвовали 210 спортсменов из 23 регионов страны. Эти состязания служили отбором на первенство России, которое состоится в апреле в Волгограде.