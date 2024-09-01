Подмосковные дзюдоисты победили в финале летней спартакиады учащихся

Сборная дзюдоистов Московской области заняла первое место в командном зачете XII летней спартакиады учащихся России. Спортсмены региона завоевали восемь медалей, среди которых три золотые.

В числе победителей оказались Илья Топтыгин в весовой категории до 46 килограммов, Артур Саркисян в категории до 50 килограммов и Тимур Алиев, который выступал в весе до 81 килограмма.

Кристина Силина принесла команде единственную серебряную медаль в категории до 44 килограммов. Также четыре спортсмена из Подмосковья стали бронзовыми призерами: Дарья Еременкова, Даниял Идармачев, Александр Симонов и Артур Джигкаев.

Согласно итогам командного зачета, сборная Московской области опередила хозяев турнира — спортсменов из Краснодарского края — и дзюдоистов из Москвы, которые заняли второе и третье места соответственно.

Финальные соревнования по дзюдо в рамках XII летней спартакиады России проходили с 24 по 30 августа в Армавире, где участие приняли 723 спортсмена из 79 регионов страны. В турнире разыгрывались 17 комплектов наград, а победители и призеры были определены в девяти весовых категориях у юношей и в восьми у девушек.

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