Подмосковные депутаты предложили ограничить продажу питбайков детям

Круглый стол о правовом регулировании использования питбайков провели в Мособлдуме 18 марта. На нем обсудили запрет на продажу топлива несовершеннолетним, регулирование онлайн-продажи и усиление ответственности родителей подростков.

В обсуждении участвовали депутаты Госдумы, Мособлдумы, детский омбудсмен Подмосковья, представители ГИБДД, прокуратуры и других ведомств.

Особое внимание участники встречи уделили обеспечению безопасности дорожного движения, возможности регулирования продажи питбайков спортивным школам и использованию этого транспорта в Московской области.

Так, глава регионального Минтраса Марат Сибатулин высказал мнение о связи развития онлайн-торговли с упрощением доступа к приобретению питбайков. Из-за того, что они являются спортивным инвентарем, а не транспортным средством, кто угодно может приобрести их с доставкой на дом.

«Экстремальная езда детей и подростков на питбайках, особенно в ночное время, часто становится причиной серьезных ДТП на автомобильных дорогах общего пользования, так как питбайк не виден другим участникам дорожного движения», — подчеркнул министр.

В ближайшее время фракция «Единая Россия» направит обращение в Госдуму с просьбой ускорить принятие федерального закона по ограничению использования питбайков.