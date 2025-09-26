Подмосковные депутаты отправили в зону СВО еще 953 тонны гуманитарной помощи

Подмосковные депутаты направили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО. Фракция «Единой России» собрала автомобили, беспилотники, бронежилеты, спальные мешки и другие полезные вещи. Всего — более 953 тонн.

В Павловском Посаде депутаты собрали один из самых крупных в регионе конвоев гуманитарной помощи. В его состав вошли автомобили, дроны, генераторы, лекарства, продукты и адресные посылки. Отправку организовал депутат Роман Тикунов.

«Только в этот раз мы отправим более 40 ударных FPV-дронов, 12 квадрокоптеров Mavic 3 Pro, шесть систем радиоэлектронной борьбы, свыше 15 генераторов и автономных станций, около 100 пар обуви, 30 бронежилетов и десятки комплектов формы», — отметил Роман Тикунов.

Из Балашихи на передовую направили бронежилеты, каски, спальные мешки, маскировочные сети и автозапчасти. В Серпухове собрали рации, гарнитуры и кабели для БПЛА.

Секретарь подольского отделения парии Григорий Артамонов лично доставил бойцам беспилотники, а депутат Олег Жлобов передал через волонтеров инструменты.

Сбор гуманитарной помощи продолжится. Адреса общественных приемных доступны на сайте областного отделения.