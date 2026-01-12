Подмосковные депутаты отправили в зону СВО более 5 тысяч тонн гумпомощи за год

В 2025 депутаты подмосковной фракции «Единой России» отправили в зону СВО более пяти тысяч тонн гуманитарной помощи. Из них 350 тонн передали бойцам за декабрь.

Всего с начала СВО партийцы передали в зону спецоперации 18 тысяч тонн полезных вещей. Это оборудование, снаряжение одежда, продукты и многое другое. Так, 31 декабря бойцы получили груз из Волоколамска, который помогли собирать активисты и предприниматели. Туда вошли письма детей, новогодние подарки и лекарства.

В Пушкино в сборе участвовали депутат местного совета Дмитрий Кульков, активисты и сторонники партии. Совместно они передали военнослужащим бытовую химию, антисептики и стиральные порошки.

Присоединиться к сбору могут все желающие. Адреса и контакты общественных приемных доступны на сайте.