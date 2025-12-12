Подмосковные депутаты направили в зону СВО почти 500 тонн гумпомощи в ноябре

Подмосковной отделение партии «Единая Россия» направила в зону СВО почти 500 тонн гуманитарной помощи в ноябре. Всего с начала СВО депутаты собрали и передали бойцам почти 18 тысяч тонн полезных вещей.

За последние дни партийцы собрали для бойцов около 18,5 тонны вещей. Это техника, снаряжение, письма и другие вещи. Накануне из Балашихи отправился конвой с 12 тоннами груза.

«В составе партии — аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для госпиталей, медикаменты, перевязочные материалы, теплые вещи, средства личной гигиены, продукты питания, а также подарки для детей из детдомов ДНР», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

Из Солнечногорска на передовую отправили планшеты, окопные свечи, продукты, теплую одежду и лекарства. В Реутове также собрали более 800 килограммов вещей, а в Лобне партийцы направили военнослужащим три тонны инструментов, экипировки, продуктов и другой помощи.

Не остались в стороне и жители Лыткарина.

Всего за год подмосковные единороссы провели более 10 тысяч мероприятий для поддержки участников СВО.

Присоединиться к сборам могут все желающие. Адреса и контакты общественных приемных партии доступны на сайте областного отделения.