Подмосковные дачники смогут зарегистрировать тракторы онлайн | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 12:43 Подмосковные дачники смогут зарегистрировать тракторы онлайн Медиасток.рф

Читать 360 в

Министерство госуправления, ИТ и связи Подмосковья напомнило жителям, что зарегистрировать трактор или квадроцикл можно онлайн. Оформление документов на самоходную технику доступно на сайте региональных госуслуг.

Как пояснили в ведомстве, все желающие смогут, не выходя из дома, получить сертификат о государственной регистрации самоходных машин, снять с госучета технику и получить регистрационный знак «Транзит».

Реклама

Записаться на экзамен по управлению самоходными машинами и на получение удостоверений тракториста-машиниста можно также в электронной форме.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».