Подмосковные «Чеховские медведи» победили в финале Суперлиги по гандболу

Команда «Чеховские медведи» одержала победу над московским ЦСКА в рамках Суперлиги Подмосковья. Матч прошел на домашней арене в дворце спорта «Олимпийский».

Финальный матч одиннадцатого тура Суперлиги завершился со счетом 29:24 в пользу чеховцев. Хозяева игры уверенно контролировали ход матча с самого начала.

Главный тренер команды «Чеховские медведи», олимпийский чемпион Владимир Максимов, отметил, что спортсмены сыграли слаженно как в атаке, так и в защите, предоставив возможность не только основным игрокам, но и молодежи проявить себя.

После завершения тура в мужском чемпионате России наступает пауза в турнире из-за сборов национальных команд. Следующий матч «Чеховские медведи» проведут против команды из Санкт-Петербурга. Встреча состоится 15 ноября на площадке подмосковной команды.