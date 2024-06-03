Подмосковные бренды представили продукцию на выставке в Домодедове

Фестиваль футбола ПФК ЦСКА «Все сюда!» прошел в Домодедове. В рамках мероприятия подмосковные спортивные бренды представили свою продукцию.

В Мининвесте Московской области уточнили, что участниками выставки стали восемь подмосковных компаний: производитель спортивных бутылок «Архимед», производители спортплощадок «Забава» и ПРОМПАРК КЕНГУРУ ПРО», производитель спортпокрытий «Алегрия» и другие.

Гостями фестиваля стали свыше 350 человек. Они не только посетили выставку-ярмарку, но и приняли участие в мастер-классах на спортивную тематику. В программе мероприятия также прошла автограф-сессия с Аланом Дзагоевым и фотосессия с Кубком УЕФА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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