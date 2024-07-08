Подмосковные борцы выиграли четыре медали первенства Европы в Сербии

Подмосковные спортсмены выиграли золотую, серебряную и две бронзовые медали на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года. Турнир прошел в Сербии с 1 по 7 июля.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Алина Шевченко в весовой категории до 68 килограммов в финале победила соперницу из Белоруссии Алину Шавчук. А Маргарита Салназарян замкнула тройку призеров в категории до 65 килограммов.

Среди мужчин в весовой категории до 97 килограммов третье место завоевал Максим Аверин.

Среди юниоров в соревнованиях по греко-римской борьбе в весе до 60 килограммов второе место занял Джорджи Шунгурциков.

В ведомстве добавили, что всего российские борцы на первенстве Европы завоевали 12 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

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