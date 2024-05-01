Подмосковные борцы выиграли бронзу на Первенстве России | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 13:04 Подмосковные борцы выиграли бронзу на Первенстве России Федерация спортивной борьбы России

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Подмосковные спортсмены выиграли две бронзовые медали на Первенстве России по вольной борьбе среди юниоров. Состязания прошли с 23 по 27 апреля в Грозном.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Марат Фадзаев занял третье место в весовой категории до 70 килограммов, а Ахмед Шугаибов завоевал бронзу — до 125 килограммов.

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Спортсмены представляют Московскую областную Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

Турнир состоялся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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