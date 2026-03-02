Подмосковные борцы выиграли 6 медалей на первенстве России

На первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года подмосковные атлеты завоевали шесть медалей разного достоинства. В активе представителей региона три золотых, две серебряных и одна бронзовая награды.

Чемпионами в своих весовых категориях стали Салим Казмахов (до 63 килограммов), Мингиян Горяев (до 72 килограммов) и Георгий Габеев (до 130 килограммов).

«Это первенство дает выход на международную арену, на первенство Европы, первенство мира. В прошлом году у меня получилось выиграть первенство Европы. В этом году планирую поехать на первенства мира и забрать медаль», — отметил Мингиян Горяев.

Серебряные медали завоевали Иван Соломин (до 60 килограммов) и Ашот Агамирян (до 97 килограммов). Ильдар Хайдаркин (до 60 килограммов) поднялся на третью ступень пьедестала. Все призеры представили Красногорск.

Соревнования проходили с 25 по 28 февраля 2026 года в городе Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках государственной программы «Спорт России».

На турнире разыгрывали путевки на юниорское первенство Европы U20 по спортивной борьбе, которое состоится в Скопье в Северной Македонии с 6 по 12 июля.