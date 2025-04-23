Подмосковные борцы выиграли 59 медалей на всероссийском турнире по грэпплингу

Всероссийские соревнования по грэпплингу памяти Владимира Жириновского прошли в Москве с 18 по 21 апреля. На турнире подмосковные спортсмены завоевали 17 золотых, 17 серебряных и 25 бронзовых наград. Также команда региона стала первой в неофициальном медальном зачете, опередив сборную столицы.

Честь Подмосковья отстаивали борцы из Красногорска, Подольска, Домодедова, Мытищ и других муниципальных и городских округов. Об этом передает министерство физической культуры и спорта МО.

​Почетными гостями турнира стали: профессиональный боец ММА, многократный чемпион мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон, профессиональный боец ММА Николай Каушанский, многократный чемпион мира и Европы по грэпплингу Ислам Бочкаев и т. д.

Первый турнир в России по этому виду спорта 11 лет назад открывал Владимир Жириновский.

​«Если проводить аналогию с видами спорта, то отцу в силу специфики его деятельности и его поведения грэпплинг был очень близок. Ведь, как мы знаем, он укладывал на лопатки очень и очень многих», — рассказала дочь знаменитого российского политика.

Турнир проводился под эгидой федерации спортивной борьбы России и всероссийской федерации грэпплинга при поддержке фонда Жириновского.

Соревнования собрали более 400 спортсменов со всей страны. Возраст самого юного участника составил 12 лет.