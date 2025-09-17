Подмосковные борцы выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Они получили два золота, одно серебро и две бронзы.

Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. Как рассказали в региональном Минспорте, Салим Казмахов выиграл золото в весовой категории до 63 килограммов. В финале он одолел соперница из Дагестана.

Золотую медаль также получил Темур Кулдасов.

Серебряным призером стал Георгий Габеев, а бронзу выиграли Матвей Головенчиц и Ренат Вафобеков.

Турнир прошел в Казани с 12 по 15 сентября в рамках госпрограммы «Спорт России». В соревнованиях участвовали 422 человека из 46 регионов.