Подмосковные борцы выиграли 5 медалей на турнире памяти А. И. Парфенова

Спортсмены из Московской области продемонстрировали высокий уровень мастерства на всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти А. И. Парфенова. Он проходил в Нижегородской области с 3 по 6 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Сборная региона привезла домой пять наград: одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

В весовой категории до 45 килограммов золото завоевал Дмитрий Тельпиз (спортивная школа олимпийского резерва «Космос» в Подольске), серебро досталось Мухаммаду Салиеву (СШОР «Люберцы»), а бронзу разделили Денис Носов из Подольска и борец из Мурманской области.

В весе до 55 килограммов второе место занял Арсений Исмаилов из Подольска.

Еще одну бронзовую награду для региона в категории до 71 килограмма принес Алий Балаев, который занимается в СШОР по единоборствам в Химках.

Соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России». Всего в соревнованиях приняли участие 552 атлета из 57 субъектов страны.