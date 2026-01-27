Подмосковные борцы выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях

Сборная Московской области успешно выступила на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе «Единство», которые прошли в Уфе. Атлеты привезли домой четыре награды: одну серебряную и три бронзовые.

Серебро команде принес Алибек Амиров из Химок, выступавший в весовой категории до 55 килограммов.

В категории до 60 килограммов бронзовую медаль завоевал еще один химчанин — Садык Лалаев. Он поднялся на третью ступень пьедестала вместе с московским борцом.

Следующую бронзу для Подмосковья добыл Адлет Тюлюбаев из Химок в весе до 82 килограммов. Третье место также занял атлет из Санкт-Петербурга.

В весовой категории до 97 килограммов бронзовым призером стал Мансур Саитов из Воскресенска. Вместе с ним на третьей ступени оказался борец из Башкортостана.

Соревнования, прошедшие 25 и 26 января в Уфе, стали важнейшим этапом отбора в сборную России перед апрельским чемпионатом Европы в Албании. В турнире участвовали 140 сильнейших атлетов из 27 регионов страны. Его провели в рамках государственной программы «Спорт России».