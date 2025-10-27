Подмосковные борцы выиграли 4 медали на первенстве мира

Подмосковные борцы выиграли четыре медали на первенства мира в составе сборной России. Четвертую награду в копилку команды взяла Алина Шевченко из Егорьевска.

Как сообщили в областном Минспорта, по тогам турнира команда Подмосковья завоевала два серебра и две бронзы. Алина Шевченко заняла второе место в весовой категории до 68 килограммов. В финале она состязалась с соперницей из Турции, которая в итоге стала победителем. Третье место досталось представительницам Индии и Кыргызстана.

Ранее серебро среди мужчин получил Алибек Амиров. Бронза досталась Дорджи Шунгурцикову и Максиму Аверину.

Соревнования проходили с 20 по 27 октября в городе Носи-Сад в Сербии.