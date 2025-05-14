Подмосковные борцы выиграли 4 медали на международном турнире

Борцы из Подмосковья завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на международном турнире по греко-римской борьбе. Соревнования посвятили памяти Сураката Асиятилова. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В категории до 130 килограммов победу одержал Георгий Габеев. Он выиграл четыре схватки подряд, а в финале оказался сильнее Амирана Карданова из Санкт-Петербурга. Серебряную медаль в весе до 63 килограммов завоевал Дорджи Шунгурциков. Он прошел в финал после трех побед, но уступил в решающем бою Далеру Тошову из Башкортостана.

Мансур Саитов занял третье место в весе до 87 килограммов. После проигрыша в полуфинале он победил в схватке за бронзу Турпала Шамсудинова из Чечни. Еще одну бронзу взял Артем Крайнов. Он выступал в категории до 97 килограммов.

Турнир проходил с 10 по 14 мая в Каспийске. В этом году участниками стали более 200 спортсменов из 19 регионов России и пяти стран. Напомним, соревнования организовали по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».