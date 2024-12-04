Подмосковные борцы выиграли 3 медали на международном турнире
Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на международном турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. Они забрали одно золото, одно серебро и одну бронзу.
Как рассказали в подмосковном Минспорте, золотую медаль получил Алибек Амиров, который одолел противника из Киргизии Нурболота Бердикулова.
Серебро завоевал борец Данил Григорьев, а бронзу — Билал Берсанукаев.
Турнир проходил с 27 ноября по 1 декабря в Минске. В нем участвовали свыше 100 спортсменов из России, Болгарии, Казахстана, Киргизии и Белоруссии.
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Подмосковные борцы выиграли 3 медали на международном турнире
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