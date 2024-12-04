Подмосковные борцы выиграли 3 медали на международном турнире

Подмосковные спортсмены выиграли 3 медали на международном турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева. Они забрали одно золото, одно серебро и одну бронзу.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, золотую медаль получил Алибек Амиров, который одолел противника из Киргизии Нурболота Бердикулова.

Серебро завоевал борец Данил Григорьев, а бронзу — Билал Берсанукаев.

Турнир проходил с 27 ноября по 1 декабря в Минске. В нем участвовали свыше 100 спортсменов из России, Болгарии, Казахстана, Киргизии и Белоруссии.