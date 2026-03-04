Подмосковные борцы выиграли 3 медали на международном турнире в Албании

В Албании с 26 февраля по 2 марта прошел международный турнир мировой рейтинговой серии «Мухамет Мало 2026». Подмосковные борцы стали призерами соревнований.

В турнире по вольной борьбе бронзовую награду в весовой категории до 74 килограммов получил Иналбек Шериев из Наро-Фоминска. Победу одержал спортсмен из Ирана, а второе место занял представитель Киргизии.

В состязаниях по греко-римской борьбе в весе до 82 килограммов серебряную медаль завоевал Адлет Тюлюбаев, который представлял Химки. Первое место занял спортсмен из Ирана, а бронзовые награды получили Ираклий Каландия из России и представитель Сербии.

Еще одну бронзовую медаль региону принес Садык Лалаев из Химок, выступавший в категории до 60 килограммов. Золотую и серебряную награды в этом весе завоевали спортсмены из Азербайджана.