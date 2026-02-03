Подмосковные борцы выиграли 2 медали на Кубке Ивана Ярыгина

В Красноярске с 28 января по 2 февраля проходил международный турнир по вольной борьбе за Кубок Ивана Ярыгина. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях две медали.

Серебро в женских состязаниях в весовой категории до 68 килограммов взяла Алина Шевченко. Она в финале уступила сопернице из КНДР.

Третье место в соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 74 килограммов разделили представитель Московской области Иналбек Шериев и борец из Ханты-Мансийского автономного округа.

За кубок сражались в общей сложности 496 спортсменов. В этом году в состязаниях участвовали борцы с четырех континентов и из 21 страны.