Подмосковные борцы вольного стиля взяли золото и бронзу на чемпионате мира

Спортсмены из Московской области завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе в неолимпийских дисциплинах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В категории до 92 килограммов победил двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Он завоевал титул чемпиона мира в шестой раз. В своей квалификации спортсмен одолел соперника из США — олимпийского чемпиона Девида Тейлора, а затем уверенно выступил против азербайджанца Абубакра Абакарова, немца Ларса Шаефле и иранца Камрана Гасемпура. В финале Садулаев победил грузинского борца Мириани Майсурадзе.

Иналбек Шериев, представляющий Московскую область, завоевал бронзу в категории до 70 килограммов. Спортсмен одолел немецкого борца Андре Кларка, азербайджанца Кянана Хейбатова и армянина Армана Андреасяна, но уступил японцу Аояги Ешиносуке.

Отмечается, что оба борца представляют Центр спортивной подготовки Московской области. Чемпионат мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях проходил с 28 по 31 октября в Албании.