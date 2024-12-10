Подмосковные борцы победили на международном турнире в Египте

Подмосковные спортсмены выиграли две золотые медали на международных рейтинговых соревнованиях по греко-римской борьбе Ibrahim Moustafa в Египте. Они выступили в составе сборной России.

Лучший результат в весовой категории до 77 килограммов показал подмосковный спортсмен Адлет Тюлюбаев, рассказали в региональном Минспорта. В заключительной схватке он одолел соперника из Египта.

В весовой категории до 55 килограммов победил еще один представитель области — Алибек Амиров. В финале он взял верх над соотечественником.

Соревнования прошли в столице Египта Каире с 5 по 9 декабря.