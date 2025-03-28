Больницы в Щелкове и Мытищах получили новые маммографы

Подмосковные медучреждения получили новое оборудование. Это один аппарат МРТ и два маммографа. Они заработали в Загорянской поликлинике в Щелкове, а также в Химкинской и Мытищинской больницах.

«Качественная диагностика — неотъемлемая часть эффективного лечения заболеваний, поэтому мы продолжаем обновлять тяжелое диагностическое медоборудование в наших больницах», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Минздрава Максим Забелин.

Аппарат МРТ в Химкинской больнице стал вторым в округе и позволил разделить потоки амбулаторных и стационарных пациентов.

На маммографе в поликлинике № 6 в микрорайоне Пироговском будут проводить около 24 исследований в день, а оборудование в Загорянской поликлинике установили взамен устаревшего аппарата.

На этой неделе новую медтехнику получили еще несколько медучреждений. Это МРТ, маммографы, флюорограф и рентген-аппарат. На их закупку направили почти 410 миллионов рублей.

Все оборудование закупили по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».