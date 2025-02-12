Подмосковные больницы получили новые аппараты для рентгенов и МРТ

С начала 2025 года в Московской области начали работать 11 единиц тяжелой медицинской техники. На эти устройства потратили более 286 миллионов рублей.

Новый цифровой аппарат для рентгена купили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для стационара № 4 Ногинской больницы. Кроме того, на этой неделе аналогичное устройство начало работать в Клинский больнице.

«Современное медицинское оборудование необходимо для проведения более точной и качественной диагностики», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.